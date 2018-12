Ondanks 13.000 klanten blijft ’t sappelen voor Zwolse bromtaxi

Het spant erom voor de bromtaxi in Zwolle. Nog een jaartje geeft Alex Smit (57) zichzelf om te bewijzen dat ’t elektrische wagentje bestaansrecht heeft als taxi. Maar eerlijk is eerlijk: het blijft sappelen.

Telefoontje van Alex Smit. Ai, net gemist. Gelukkig spreekt-ie de voicemail in. ,,Ja hallo Stentor, met Alex, van de bromtaxi Zwolle. Ik wou even doorgeven dat ik nu net zoveel passagiers heb gehad als dat er in het PEC-stadion passen.’’

Zo vrolijk als hij 't berichtje inspreekt, zo sip wordt Smit van de moeizame route die hij aflegt als milieuvriendelijke stadsvervoerder. Overal heeft hij in de afgelopen 3,5 jaar aangeklopt in de hoop een beetje steun te krijgen. Want zijn witte taxi - met plek voor vier - maakt duurzame ritjes en voegt iets vriendelijks toe aan het Zwolse straatbeeld. ,,Zowel de gemeente Zwolle als ook de provincie Overijssel vinden het allemaal even prachtig. Maar als 't er op aan komt is Zwolle een fietsstad en hebben ze er verder geen geld voor over.’’

,,Gemiddeld genomen gaat het goed’’, omschrijft Smit 't. ,,Maar ik moet wel iets geld kunnen reserveren voor de voortzetting. Dat lukt nu niet.’’ In die afgelopen paar jaar heeft hij 13.000 klanten gereden. Die betalen drie euro voor een ritje door het centrum. Veelal een reis vanaf of naar het station. ,,Maar ik kom overal. Ook in Zuid en Aa-landen. Het gaat alleen niet zo hard. Zo'n 30 kilometer per uur. Onderweg vertel ik over wat ik zie. Het is ook een beetje promotie voor de stad natuurlijk.’’

Begin dit jaar deed-ie een noodkreet in de krant. Liever had hij zich niet opnieuw gemeld. Maar hij hoopt op wat sympathie. Want financieel kan 't net (niet) uit. En dan rijdt hij zeven dagen per week, tussen half acht 's ochtends en half zeven 's avonds. De werktijden zijn aangepast op die van het ziekenhuis. ,,Je kan voor een paar euro per dag een advertentie kopen op mijn wagentje. Op een deur of raam. Dat maakt net het verschil. Momenteel zit ik zonder hoofdsponsor. Dus dat moet wel veranderen.’’ Een jaar geeft-ie zichzelf. Anders wacht de bijstand. ,,Maar ik heb geen zin om thuis te komen zitten. Ik wil liever aan het werk.’’

De taxi rijdt elektrisch en vraagt natuurlijk onderhoud. Die kosten zijn best hoog. ,,In Zwolle is er niemand die de reparaties kan doen. Er komt altijd iemand voor uit Amsterdam. Die rekent al honderd euro aan voorrijkosten.’’ Van dit merk iYYo uit Zwanenburg rijden er inmiddels meerdere hippe karretjes, maar niet als stadstaxi. ,,Een campinghouder op Terschelling vervoert er gasten mee vanaf de boot.’’ Smit heeft het wagentje ook nog aangeboden aan een kinderdagverblijf, als alternatief voor de inmiddels verboden bakfiets met hulpmotor (Stint). Maar elektrisch vervoer ligt na het treinongeluk in Oss veel te gevoelig, merkt hij.