Ondanks nieuwe naam blijft Straatfestival Zwolle (nog) vooral bij het oude

Het is voor Zwollenaren zo'n ijkpunt voor half augustus: het Straatfestival. Dit jaar wordt het muzikale evenement, dat tot vorig jaar nog Stratenfestival heette, voor de veertigste keer gehouden. Met een nieuwe naam en een nieuwe organisatie, want voor het eerst neemt Horeca Evenementen Stichting Zwolle (HESZ) de organisatie op zich. ,,Verder blijft het in elk geval dit jaar vooral bij het oude. Laten we hopen op goed weer.’’

Het recept van het Straatfestival is helder. Kriskras door de stad staan podia met de hele vrijdagavond livemuziek. Onder het genot van een biertje is het dan vooral bijkletsen geblazen. ,,En daar verandert niets aan’’, zegt Anja Louwerse. Ze neemt namens HESZ de coördinatie van het evenement op zich. Pas in juni ging de kogel door de kerk en nam de horecaclub de organisatie over van de vroegere Stichting Stratenfestival. Met stoom en kokend water is vervolgens deze veertigste editie, die vrijdag op het programma staan, in elkaar gezet. ,,Denk alleen al aan de draaiboeken als het gaat om veiligheid. Die liggen er natuurlijk, maar moeten elk jaar worden geactualiseerd’’, zegt Louwerse.

Regen?

Ze zit samen met HESZ-voorman Ton Leensen in café Sally O’Briens, terwijl buiten een plensbui losbarst. ,,Oh oh. Dit kunnen we vrijdag niet gebruiken’’, zegt Louwerse gelijk. Want natuurlijk, bij slecht weer worden de gebruikelijke bezoekersaantallen van dertig- tot veertigduizend mensen waarschijnlijk niet gehaald. Terwijl het wel de inzet is, zelfs zonder het hoofdpodium dat op eerdere edities stond.

Zonder hoofdpodium

Mede door de hoge kosten van dat podium, dat de laatste jaren op het Broerenkerkplein stond en daarvoor in het Ter Pelkwijkpark, heeft de Stichting Stratenfestival het stokje aan HESZ overgedragen. De stichting luidde vorig jaar al de noodklok. De subsidie nam af, terwijl de kosten almaar opliepen door strengere eisen. ,,Horecagelegenheden springen wel in dat gat door zelf Nederlandstalige artiesten te programmeren’’, doelt Leensen op het karakter dat het hoofdpodium sinds jaar en dag had.

Het zijn de cafés in de binnenstad die het programma op alle podia verzorgen. Soms zelf, soms gezamenlijk; op de Nieuwe Markt en in de Voorstraat bijvoorbeeld. Leensen en Louwerse sluiten niet uit dat HESZ bij toekomstige edities probeert genres of thema's te bundelen. ,,We gaan na deze editie met de horecaondernemers in gesprek over de opzet’’, zegt Leensen. Voor nu blijven de veranderingen beperkt tot een nieuwe naam, een nieuwe huisstijl en een nieuwe website. Louwerse: ,,Handig om die wel in het artikel te zetten. Straatfestivalzwolle.nl. Enkelvoud dus.’’