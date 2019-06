Ondanks zonnige start toch kans op natte barbecueworstjes door felle onweersbuien

Het zonnige begin van deze Tweede Pinksterdag is bedrieglijk: in de loop van de middag trekken felle onweersbuien over ons land die uitgerekend in het oosten voor wateroverlast zorgen. Barbecue gepland? Misschien toch even maatregelen nemen... En kijk goed uit op de weg.

Met voor het hele land gemiddeld 21 graden lijkt het vandaag perfect festivalweer. Je zou zeggen: goed nieuws voor bezoekers van de pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen en popfestival Pinkpop in Landgraaf. Flesjes water mee, op tijd smeren en 't is gaan met die banaan. Maar het kan geen kwaad om de weerradar in de gaten te houden. Want lokaal trekken er vanuit het zuiden in de loop van de ochtend al regenbuien over Nederland. Vooral in het noorden en zuidwesten is kans op een bui, maar waarschijnlijk nog geen onweer.

Partytent

De stapelwolken kunnen na de lunch uitgroeien tot felle, lokale buien. Denk aan veel regen, maar ook de kans op onweer en hagel. Helaas verplaatsen de buien zich maar heel langzaam. Het is dus moeilijk om droge voeten te houden. Gelukkig waait het niet zo hard als afgelopen week. Het is dus prima schuilen onder de partytent, ook al kunnen een paar extra scheerlijnen nooit kwaad.

Kampeerders

De hevige buien blijven vandaag tot in de avond hangen. Goed nieuws voor de boeren, maar wat minder voor de kampeerders. Vooral in ons deel van het land, in het oosten, valt echt heel veel regen. Nergens in het Nederland wordt het namelijk zo warm als bij ons. De temperatuur stijgt hier tot mogelijk 25 graden. Aan de kust blijft het slechts 17-18 graden. Als de zon ondergaat, nemen de buien ook af, is de verwachting. Alleen in het noorden van het land kan dan nog regen vallen.

Wie de barbecue uitstelt tot dinsdag of woensdag, moet ook nog rekening houden met buien. De kans op onweer is echter zeer klein. Het wordt dinsdag en woensdag maximaal 20 graden. Iets koeler dus dan normaal. Na woensdag stijgt de temperatuur licht, maar in het weekend is er weer meer kans op nattigheid. Voorlopig is het echt Hollands zomerweer.

Files?

De ANWB spreekt over een druk pinksterweekend met veel recreatief verkeer. Dat was gisteren al te merken op de N280 bij Roermond. De aanbiedingen bij een outlet trokken veel koopjesjagers. Maar er zijn dit weekend ook veel evenementen.

Zoals de Pinksterraces op het circuit van Zandvoort, de zeilrace North Sea Regatta bij Scheveningen, Opwekking in Biddinghuizen, Pinkpop in Landgraaf en de Friese Elfstedentocht in Friesland.

Daar zijn niet de wegen, maar juist de fietspaden overvol. Hoe dan ook, de drukte in combinatie met de hevige regenval kan aan het eind van de middag en het begin van de avond voor files zorgen.