Onder tijdsdruk het beste van jezelf laten zien

Van permanentjes zetten tot metselen. Skills the Finals maakt duidelijk welke vmbo'er of mbo'er het beste is in zijn vakgebied. Martijn Bakker (17) doet samen met Thijs Dekker (18) mee namens het Zwolse Deltion College. Aan welke van de 69 vakwedstrijden? Mechatronica.

Euh Martijn.. Mechatronica, leg eens uit?

,,Tja, het is lastig uit te leggen. Een mechatronicus kan een productielijn maken voor een fabriek. Je moet bedraden, programmeren, metaalbewerken en sensoren afstellen. Het hele proces wordt door ons gedaan zodat het uiteindelijk een volwaardig product is."

Jullie team is één van de acht finalisten. Hoe zijn jullie hier gekomen?

,,Op Deltion hebben we meegedaan aan de wedstrijd in september. Ik werd eerste en Thijs tweede. Vanaf dat moment zijn wij gaan trainen. In januari zijn wij derde geworden bij de landelijke kwalificatie. Naast drie dagen stage zitten wij twee dagen op school. Hiervan besteedden wij één dag aan training. Met onze begeleidende docent Marten Jongsma zijn wij op de laatste weken op dinsdagavond bezig geweest met extra oefening."

Wat moeten jullie doen tijdens de wedstrijd?

,,Wij hebben twee karren waar een miniatuur productielijn op moet komen. Al het materiaal zit nog in de zakken. Het grootste probleem bij de opdrachten is toch de tijdsdruk. Je hebt niet de rust om alles uit te zoeken. Zelf blijf ik af en toe hangen als het niet lukt. Het is dan verstandiger om iets anders te doen om je punten te halen. Ik vind het dan wel lastig om prioriteiten te stellen."

Martijn Bakker (links) en Thijs Dekker van het Deltion College zijn bezig met één van hun opdrachten in de wedstrijd. © Frans Paalman

Hoe is de samenwerking tussen jullie?

,,Die is best goed. In het begin gaat de één programmeren en de ander bouwen. In de voorbereiding liep de communicatie wat stroef. Het kan altijd beter, maar tot op heden valt het niet tegen. Donderdag kregen we opdrachten af. Dan mis je punten en maak je slordigheden door de tijdsdruk."

Wat levert het meedoen op?