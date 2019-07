Onderhoud aan drukke IJsselallee in Zwolle: slechts één rijbaan open

Het gaat om regulier onderhoud, meldt de gemeente. Aannemingsbedrijf Schagen Infra BV voert het werk uit. Dat gebeurt in twee delen. De eerste fase begint maandag. Die klus duurt tot vrijdag 26 juli. Dan is vooral het deel tussen de Hanzeallee en de Veerallee aan de beurt. Dat is in de rijrichting naar de A28. Voor doorgaand verkeer is in beide richtingen een rijbaan beschikbaar. Ook de kruising IJsselallee–Hanzeallee blijft die week aan de kant van Hanzeland afgesloten. Dat gebied is tijdelijk alleen toegankelijk via de Hanzelaan.