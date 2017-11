Zwolle weigert koopzondagregels te versoepelen

Zwolse is haar hond al een maand kwijt: Waar is onze Boyco toch?

15:59 Marlie Zweers uit Zwolle is al sinds 28 oktober wanhopig op zoek naar haar hond Boyco. Via Facebook roept ze iedereen op om alert te zijn. Haar laatste bericht, op een speciale pagina, werd bijna 400 keer gedeeld. Volgers leven al vier weken volop mee en bestoken haar met tips over mogelijke locaties, maar tot nu toe tevergeefs.