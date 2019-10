Ondernemers uit regio Zwolle zijn de succesverhalen beu: ‘Deel de fuck-ups!’

Hoe komen jullie op dit idee?

Martijn de Haan (40), één van de vier initiatiefnemers: ,,We zaten bij een zogenaamde Fuck-up Night in Den Haag. Nederlandse Fuck-up Nights zitten vooral in het westen. Het idee komt oorspronkelijk uit Mexico, waar wat vrienden onder genot van tequila elkaar hun grootste blunders vertelden. Van daaruit is een mondiale organisatie ontstaan. Wij wilden ons daarbij aansluiten om mensen in deze regio te inspireren. Uiteindelijk waren we niet sexy genoeg of te oud, denk ik. Daarop besloten we zelf een variant te organiseren.’’

Waarom eigenlijk?

,,Wij werden moe van al die succesverhalen in ondernemersland. Hoe eerlijk ben je als je de rest niet vertelt? Het delen van fuck-ups is belangrijk, we kunnen immers alleen leren van fouten. Bovendien draait het op een werkvloer beter als iedereen zichzelf is en laat zien. Als de lat té hoog wordt gelegd, krijgen mensen last van faalangst. De tijd is rijp om de kracht van kwetsbaarheid te onderkennen.’’

Wie is ‘we’?

,,Ik organiseer het met drie anderen. Ad Schreurs is 57 jaar en mijn compagnon bij Two-Inspire uit Ommen. De andere twee zijn Jan-Paul Bakker, 49 jaar en eigenaar van ‘MetJP’ in Zwolle, en Lieuwe Zijlstra van Heits Hiem in Dalfsen. Hij is 53. We kennen elkaar uit het regionale bedrijfsleven en hebben elkaar geïnfecteerd met het fuck-up virus.’’

Volledig scherm Martijn de Haan wordt door zijn collega-ondernemers Lieuwe Zijlstra, JP Bakker en Ad Schreurs (tevens zijn compagnon) weerhouden van een nieuwe fuck-up als hij bijna van de wal in de sloot belandt. © Frans Paalman

Heb je zelf een fuck-up?

,,Ja. Ik heb veel te lang op het verkeerde carrièrepad gelopen. Ik moest en zou manager worden bij Rabobank. Toen me dat in 2014 lukte, zat ik een maand later met een burn-out thuis. Door die heftige periode heb ik geleerd dat er qua job verschil zit tussen wat je verstandelijk en gevoelsmatig aankan. Ik heb aan mezelf moeten toegeven dat ik heel wat jaren iets heb gedaan dat niet goed voor me was.’’

Waar vindt de jullie Fuck-up Stage plaats?

,,Donderdagavond 17 oktober in Hotel Lumen. Er is ruimte voor tachtig mensen, we hebben al aanmeldingen binnen van ondernemers en hun collega’s op de werkvloer.’’

Toepasselijk, een hotel in het stadion van PEC Zwolle...

,,Haha, eh, tja, het is inderdaad een plek waar mensen eerlijk delen over hun fuck-up. Ach, we maken allemaal wel eens een fout, toch?’’

Zeker. Wie gaat wat vertellen op 17 oktober?

,,Het mag zo pijnlijk mogelijk worden, we hebben meerdere sprekers waaronder Jacco Vonhof, voorzitter van MKB Nederland. Jacco zal zijn grootste fail met ons delen. Welke dat is, zeg ik nog niet.’’