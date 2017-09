Onderscheiding voor 10 Rode Kruisvrijwilligers uit Overijssel

Braziliaanse documentaire over Kunstwegen langs Vecht

5:11 Er komt een Braziliaanse documentaire over Kunstwegen. Een cameraploeg was afgelopen week in de weer in het Vechtdal om opnames te maken van verschillende locaties van de kunstroute van 180 kilometer langs de Vecht tussen Ohne (Duitsland) en Zwolle. Gisteren (vrijdag) was Hardenberg aan de beurt, waar onder andere bij het kunstwerk Geo-metrie werd gefilmd.