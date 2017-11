Mbo-school Landstede heeft nog steeds onvoldoende grip op de kwaliteit. Dat zegt de onderwijsinspectie in een onlangs verschenen rapport op basis van een onderzoek bij vier (van de 95) opleidingen. Het oordeel betekent niet dat het onderwijs niet deugt. Het gaat vooral om de manier waarop Landstede de kwaliteit van de opleidingen en de examens in beeld heeft en kan garanderen, de zogenoemde kwaliteitsborging. Het is de vierde keer op rij dat de inspectie dit constateert.

De mbo-school met opleidingen in Zwolle, Raalte en Harderwijk ligt al enkele jaren onder het vergrootglas. Landstede moest een paar jaar geleden de koers flink wijzigen onder druk van de onderwijsinspectie omdat er financieel, onderwijsinhoudelijk en organisatorisch van alles aan schortte. In 2014 was er met 36 opleidingen van Landstede iets niet in orde. Nu ligt dat aantal op vier, blijkt uit het jongste rapport van de inspectie. Er zijn Landstede-breed grote verbeteringen te zien maar het zwakke punt blijft de examenkwaliteit, die bij de vier onderzochte opleidingen niet voldoende gegarandeerd was. Zo bleek bijvoorbeeld dat examencommissies zich te veel baseerden op verslagen en oordelen van de opleidingsbegeleiders van de studenten en te weinig op eigen waarnemingen. Ook bleek in sommige gevallen dat examendossiers niet op orde waren.

Volgens bestuursvoorzitter Theo Rietkerk van Landstede is sinds vorig jaar al veel energie gestoken in het verbeteren van de examenorganisatie. Dat gaat vanaf dit schooljaar z'n vruchten afwerpen. Die ontwikkeling kon de inspectie volgens hem niet meer meenemen in het nu voorliggende rapport. ,,Wij hadden zelf ook geconstateerd dat een verbetering nodig was. Inmiddels is de hele examenorganisatie geprofessionaliseerd.

Centrale examencommissie

Er is naast de examencommissies ook een centrale examencommissie gekomen met daarboven ook een examenraad die toezicht houdt en kijkt hoe de examencommissies werken. Wij hebben dat ook toegelicht aan de onderwijsinspectie. Die vond dat wij op de goede weg waren.'' Een woordvoerder van de onderwijsinspectie bevestigt de opgaande lijn. ,,We zien dat heel veel verbeteringen al doorgevoerd zijn maar op het vlak van de kwaliteitsborging is dat nog niet af. Het is ook een ingewikkeld traject'', aldus een woordvoerder van de inspectie. Reden om nu in te grijpen is er niet. ,,We zien dat Landstede er goed mee aan het werk is en dat blijven wij volgen.''