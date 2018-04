Onderwijsminister bij feestje Zwols gymnasium

Het gymnasium herdenkt vrijdag en zaterdag dat 't 600 jaar geleden is dat de naamgever en grondlegger van de school stierf. Cele was eind veertiende, begin vijftiende eeuw rector van de Latijnse school in Zwolle. Ook was hij kerkmusicus in de Sint-Michaëlkerk. Die 600ste sterfdag was eigenlijk afgelopen najaar, maar de viering werd door omstandigheden verplaatst naar dit voorjaar.