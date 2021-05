Onderwijsteststraat Zwolle krijgt publieksprijs voor ‘beste leerbedrijf 2021’, Aventus Deventer heeft beste onderwijsteam

Extra woningen, tijdelijke ‘tiny houses’ en ‘miscommu­ni­ca­tie’ over geld: renovatie Palestrin­aflats in Holten­broek in volle gang

11:20 De metamorfose van Holtenbroek gaat met de renovatie van twee flats aan de Zwolse Palstrinalaan een volgende fase in. Een mega-operatie. De woningen worden flink onder handen genomen en de flats zelf gaan op de schop: de garageboxen verdwijnen, bergingen worden verplaatst en er komen in totaal 22 nieuwe appartementen bij. De bewoners zitten een jaar in de herrie, maar dan heb je ook wat. Een nagenoeg nieuwe en gasloze woning voor om en nabij dezelfde prijs. Voor de inrichting maken bewoners gebruik van een VR-bril.