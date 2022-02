Onderzoek: Deventer heeft 33 procent te weinig groen. ‘Er dreigt een stenen tijdperk’

PollEr moet een dwingende groennorm komen om verdere verstening van steden een halt toe te roepen. Dat vindt milieuorganisatie Natuur & Milieu, die na uitgebreid onderzoek constateert dat groen vaak het onderspit delft, ook in nieuwbouwwijken. Volgens onderzoek hebben buurten in Deventer, Zwolle en Apeldoorn veel te weinig groen.

,,Hoewel beleidsmakers de mond vol hebben van het belang van groen, zien we in de praktijk toch vooral een volgend stenen tijdperk naderen’’, waarschuwt Rob van Tilburg van Natuur & Milieu.

Volgens Natuur & Milieu is snel actie geboden, gezien het grote aantal bouwprojecten de komende jaren om de wooncrisis te bestrijden. Verstening van steden is volgens deze organisatie een slechte zaak. Het gaat ten koste van leefbaarheid en biodiversiteit (minder vogels en insecten) en levert ook gevaar op. ,,Denk aan straten die uren blank staan na een heftige regenbui en extreme hitte in steden’’, benadrukt Van Tilburg.

Deventer

Natuur & Milieu onderzocht de situatie in 1937 buurten in de 32 grootste gemeenten in ons land, waaronder Deventer, Apeldoorn en Zwolle. Daar blijkt het ook geen rozengeur en maneschijn. In Deventer heeft 33 procent van de onderzochte buurten te weinig groen. In Zwolle en Apeldoorn is dat 27 procent.

Uit het onderzoek blijkt dat gemiddeld 53 procent van de buurten niet voldoet aan het criterium van 75 vierkante meter groen per woning. In deze buurten wonen in totaal 3,5 miljoen mensen. Bij één op de tien buurten is er geen aaneengesloten stuk groen van minimaal één hectare te vinden.

Quote Bij een derde van de nieuwbouw­buur­ten wordt het criterium van 75 vierkante meter groen per woning ook niet gehaald

De verschillen tussen gemeentes zijn groot: in Haarlem, Westland, Amsterdam, Delft en Tilburg zijn de meest versteende buurten te vinden. De gemeentes Emmen, Almere en Haarlemmermeer hebben naar verhouding het laagste aantal versteende buurten. De uitersten in het land zijn Emmen met 0 procent en Haarlem met 83 procent.

Zwolle

Wijken die na het jaar 2010 zijn gebouwd, scoren beter op groen dan de oudere wijken, maar bij een derde van de nieuwbouwbuurten wordt het criterium van 75 vierkante meter groen per woning ook niet gehaald. Als goed voorbeeld noemen de onderzoekers Breecamp in de Zwolse wijk Stadshagen, met 274 vierkante meter groen per woning. Het kan nog veel beter: Duin in Almere Poort in Almere zit op 642 vierkante meter groen per woning.

De criteria die bij het onderzoek zijn gehanteerd, heeft Natuur & Milieu overigens niet zelf verzonnen. De beschikbaarheid van minstens 75 vierkante meter groen per woning, waarbij alles wat niet versteend is wordt meegeteld als groen (zoals parken, grasvelden, bermen en water), noemt de rijksoverheid in de Nota Ruimte (2004) zelf als minimale ondergrens.

Gezond

Het criterium van tenminste 1 hectare aaneengesloten groen per buurt is een advies van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die wijst erop dat voor gezonde ontspanning en welzijn van mensen het groen niet te versnipperd moet zijn.

Voor beide criteria geldt dat ze een gewenste richting aangeven, maar niet wettelijk verplicht zijn voor gemeentes of projectontwikkelaars. Dat moet dus snel veranderen, vindt Natuur & Milieu.

