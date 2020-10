Onderzoek door Zwolse artsen: afgeschreven ‘wonderpil’ heeft mogelijk tóch gunstig effect op coronapatiënten

Delen per e-mail

Bij patiënten die het middel kregen was het risico om op de intensive care te belanden ruim de helft lager. Gebruik van het medicijn verminderde de sterfte aan covid-19 echter niet. Bij patiënten die het verwante chloroquine kregen was geen duidelijk effect merkbaar.

De studie is uitgevoerd door de Zwolse internist-infectiologen Paul Groeneveld en Jolanda Lammers van het Isala ziekenhuis. Zij onderzochten hoe het 1100 coronapatiënten verging die in maart in veertien Nederlandse ziekenhuizen werden opgenomen en vanaf dag één hydroxychloroquine kregen toegediend.

Toediening in vroeg stadium

Het ging uitsluitend om mensen op covid-verpleegafdelingen. ,,Niet al te zieke patiënten dus. In dat vroege stadium van de infectie zien we een positief effect van de behandeling met hydroxychloroquine”, zegt Lammers tegen de NOS. Haar collega Groeneveld vult aan: ,,Het is eigenlijk net als bij een longontsteking. Dan geef je antibiotica om te voorkomen dat het erger wordt en mensen naar de IC moeten.”

Hydroxychloroquine en ‘zusje’ chloroquine zijn aloude malariamedicijnen. Tegenwoordig worden de pillen alleen nog gebruikt door een kleine groep reumapatiënten. In het begin van de coronacrisis leken beide medicijnen te werken tegen het nieuwe virus. Nederlandse ziekenhuizen dienden ze massaal toe. Wereldwijd ontstond een hype, zeker nadat leiders zoals Donald Trump het medicijn (hydroxychloroquine) aanprezen als ‘wondermiddel’. Ace Pharmaceuticals uit Zeewolde - de enige producent in West-Europa van chloroquine - kreeg zelfs wekenlang politiebewaking nadat criminelen het op hun medicijn hadden voorzien.

Volledig scherm Politiebewaking afgelopen voorjaar bij Ace Pharmaceuticals in Zeewolde. © ANP

Al snel werden er studies gepubliceerd waaruit bleek dat chloroquine en hydroxychloroquine niet werken bij covidpatiënten en zelfs een negatief effect kunnen hebben. Na twee maanden stopten Nederlandse ziekenhuizen abrupt met het toedienen van de medicijnen. Dat was begin mei.

Limburgse huisarts

Toch is er - ook in Nederland - een kleine groep mensen die hydroxychloroquine al die tijd is blijven aanprijzen als werkend medicijn tegen covid. Boegbeeld van die beweging is de Limburgse huisarts Rob Elens, die claimt afgelopen voorjaar tien van zijn patiënten te hebben genezen door het gebruik van hydroxychloroquine en zink. De Inspectie Gezondheidszorg gebood Elens daarmee te stoppen.

Hoogleraar Andy Hoepelman, hoofd van de afdeling infectieziekten van het UMC Utrecht, noemt de studie van zijn Zwolse collega’s bij de NOS ‘heel waardevol’. Toch denkt hij dat de tijd van hydroxychloroquine voorbij is. ,,De meeste deskundigen zeggen dat het middel niet werkt. In de Verenigde Staten is het uit de richtlijnen verdwenen. Een recente Amsterdamse studie laat zien dat het toxische bijwerkingen heeft en geen effect op de sterfte.”

Volledig scherm Huisarts Rob Elens uit het Limburgse Meijel gelooft heilig in hydroxychloroquine als werkend middel tegen corona. © Koen Verheijden