Onderzoek in Zwolle naar overstap op aardwarmte

Huurders in Zwolle kunnen jaarlijks acht tot tien miljoen kubieke meter aardgas besparen als ze overstappen op aardwarmte. De gemeente Zwolle, de provincie Overijssel en de woningcorporaties laten die optie samen onderzoeken. Woensdag 6 juni is er een informatiebijeenkomst.

Aardwarmte zit diep in de grond en wordt gezien als een alternatief voor aardgas, dat langzaamaan opraakt als in Groningen de kraan wordt dichtgedraaid. Je boort het op en levert het af op een warmtenet, waar gewone huishoudens op worden aangesloten.

Boren

Er is eind vorig jaar vergunning afgegeven door het ministerie van economische zaken om in Zwolle-Noord naar aardwarmte te boren. Op welke locatie dat het beste kan gebeuren, wordt nu onderzocht. Tegelijkertijd gaan de gemeente, de provincie Overijssel en de drie woningcorporaties DeltaWonen, SWZ en Openbaar Belang samen bekijken wat er voor nodig is om duizenden Zwolse huishoudens over te zetten naar aardwarmte, vertelt woordvoerder Rob Heetland van de provincie.

Buurten

Het is nog niet duidelijk wanneer die overstap kan worden gemaakt. Heetland vertelt dat er nog veel vragen zijn: ,,Hoe ga je het gas straks distribueren? Hoe zet je het af naar de woningen? In welke buurten wil je aardwarmte leveren? Om welke woningen gaat het? Maar ook: wat kost het? En kunnen we rekenen op subsidie van het Rijk? We zitten nog in het voortraject, maar we zien de optie aardwarmte als zeer kansrijk.''

Informatieavond