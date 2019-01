Onderzoek na drie ongelukken Katerdijk/A28 in Zwolle in korte tijd

Na drie ongelukken in twee weken is het tijd om de kruising van de Katerdijk en de A28 in Zwolle kritisch te bekijken. Dat vindt het CDA in Zwolle. De verkeerssituatie is al een paar jaar onveranderd, maar de omgeving is wel op de schop gegaan. Het CDA vraagt zich af of daar de crux zit. De gemeente Zwolle onderzoekt of de drie ongevallen verband met elkaar houden.