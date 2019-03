Onderzoek naar alle provincies: Gelderse partijen hechten meeste waarde aan energie en klimaat

Politieke partijen in de provincie Gelderland besteden de meeste aandacht aan energie- en klimaatbeleid. Partijen in Overijssel en Flevoland scoren minder goed. Dat blijkt uit onderzoek naar de verkiezingsprogramma’s van partijen in alle Nederlandse provincies.

De zeven grootste partijen in Gelderland zijn in hun verkiezingsprogramma’s zeer ambitieus op het gebied van duurzame energie. D66 en de PvdA springen er daarbij uit. Niet alleen benoemen ze veel onderwerpen, ook koppelen ze daar een concrete ambitie aan. Zo wil D66 bijvoorbeeld dat uiterlijk in 2025 alle openbaar vervoer in Gelderland emissievrij is. De PvdA wil dat het totaal aantal dieren in de Gelderse intensieve veehouderij de komende jaren niet verder groeit.

Quote Provincies spelen een grote rol in het versnellen van de energie­tran­si­tie. Bijvoor­beeld door goede inpassing van zonnepane­len en windmolens, maar ook door het stimuleren van emissielo­ze mobiliteit. Olof van der Gaag, directeur van NVDE

Indicatoren

Deze resultaten komen uit een onderzoek van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). Die heeft de verkiezingsprogramma’s van 98 partijen uit 12 provincies gescand aan de hand van elf indicatoren die gelinkt zijn aan duurzame energie en klimaatbeleid, zoals duurzame energie (windmolens, zonneparken), duurzame mobiliteit (openbaar vervoer) en landbouw. Per provincie zijn de vijf partijen geselecteerd die nu het grootste zetelaantal hebben. Als er één of meer partijen net zoveel zetels hebben als de vijfde partij, zijn deze ook meegenomen in het onderzoek. Zo kan het dat er in Gelderland zeven partijen zijn onderzocht en in Zuid-Holland bijvoorbeeld tien.

Volledig scherm WINDMOLENS LANGS A1 DEVENTER © FOTO HISSINK

Volgens de NVDE besteedt de overgrote meerderheid van de politieke partijen aandacht aan duurzame energie in hun verkiezingsprogramma’s. Toch zijn er ook verschillen per partij. ,,Er valt echt wat te kiezen op het gebied van de energietransitie,” zegt Olof van der Gaag, directeur van NVDE. ,,Dat is goed, want provincies spelen een grote rol in het versnellen van de energietransitie, onder andere via het Klimaatakkoord. Bijvoorbeeld door goede inpassing van zonnepanelen en windmolens, maar ook door het stimuleren van emissieloze mobiliteit.”

Windmolens en zonneparken

Toch gaan provincies niet over bijvoorbeeld het afgeven van vergunningen voor windmolens en zonneparken. Die verantwoordelijkheid ligt bij gemeenten. Wel kunnen provincies gemeenten overrulen bij een windmolenproject. Dat gebeurde in Overijssel onder meer in Staphorst en Ommen. Hoewel de gemeenteraad tegen een windmolenplan was, stond de provincie deze toch toe.

Ook hebben provincies veel invloed op een duurzamer openbaar vervoer. Dit komt omdat provincies verantwoordelijk zijn voor de aanbesteding van het OV. In hun aanbestedingen stellen ze tegenwoordig veel strengere eisen, bijvoorbeeld over emissieloos rijden.

Volledig scherm Overzicht met windmolens - en windmolenplannen - in deze regio. © Anke Arts

Partijen in Overijssel en Flevoland scoren in het NVDE-onderzoek beduidend minder dan hun Gelderse collega’s. Ook in die provincies heeft het gros van de partijen aandacht voor duurzame energie, maar er worden in mindere mate concrete doelstellingen aan gekoppeld.

PVV is tegen

De PVV is in alle provincies uitgesproken tegen ontwikkelingen die met de energietransitie te maken hebben. Er wordt in de PVV-programma's vaak met geen woord over duurzame energie onderwerpen gesproken. En wordt er wél wat gezegd, dan is het om aan te geven dat de partij tegen is. Bijvoorbeeld tegen het plaatsen van windmolens.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we in Nederland in 2050 95 procent minder CO2 uitstoten dan in 1990. Om dat doel te bereiken is een radicale energietransitie nodig. Goed geïsoleerde woningen, zonneparken, biomassacentrales en windmolens – op zee én op land – zijn daarbij cruciaal, stellen experts en politici. Voor het eerst hebben vrijwel alle partijen dit onderwerp uitgebreid in hun verkiezingsprogramma’s opgenomen.

