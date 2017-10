Onderzoek naar beachsporthal in Zwolle

De wens om strandsporten als beachvoetbal, -handbal, -korfbal en -volleybal in een Zwolse hal te laten plaatsvinden, komt van coalitiepartijen ChristenUnie en VVD. ,,In Zwolle is steeds meer animo voor beachsport. Afgelopen zomer werd ze op tal van plekken beoefend, maar in het winterseizoen valt het een tijd stil. Hoe mooi zou het zijn het in Zwolle ook indoor te blijven doen?" verklaart coalitieleider Gerdien Rots (ChristenUnie) haar oproep aan de wethouder. Haar partij en de VVD stellen dat een overdekte beachsporthal een goede aanvulling kan zijn op het sport- en vrijetijdsaanbod in Zwolle, met name voor jongeren en studenten.

Tijdelijk

Volgens het tweetal hoeven de strandsporters niet per se een eigen hal, juist omdat ze in de zomermaanden buiten bezig zijn. Een tijdelijk onderkomen in een leegstand pand wordt als suggestie meegegeven aan wethouder De Heer. De voltallige gemeenteraad juicht het initiatief van de twee Zwolse coalitiepartijen toe.

Sportwethouder De Heer wil op zijn beurt best in kaart brengen welke initiatieven er in de stad zijn en wat volgens hem vanuit de gemeente de juiste afweging daarbij is. Hij komt binnenkort met een document waarin hij een overzicht geeft van mogelijkheden voor beachsporten onder een dak in Zwolle. Het is dan aan de gemeenteraad om hier een besluit over te nemen en eventueel geld beschikbaar te stellen om een hal gereed te maken voor indoor-strandsport.

De Pelikaan

In Zwolle worden op dit moment al beachsporten gespeeld in de buitenlucht op sportpark De Pelikaan. Twee jaar geleden werd vanuit die stichting al aangegeven dat een binnenbeachlocatie geen overbodige luxe zou zijn in de provinciehoofdstad.