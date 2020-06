Onderzoek naar hoe ’t Kleine Veer tussen Zwolle en Hattem kan varen in coronatijd

De gemeente Zwolle doet op dit moment een onderzoek naar hoe ’t Kleine Veer kan worden ingericht volgens de huidige maatregelen rondom het coronavirus. Op de veelgestelde vraag- wanneer het fiets- en voetveertje over de IJssel tussen Zwolle en Hattem weer in de vaart gaat- is nog geen antwoord te geven.

De planning was dat het pontje ’t Kleine Veer vanaf zaterdag 25 april wandelaars en fietsers weer naar de andere kant van de rivier zou brengen. Maar half april werd besloten dat de verbinding niet voor 1 juni in de vaart zou komen, als gevolg van de maatregelen omtrent het coronavirus. Er staan nu wel borden bij de toevoerwegen richting het veer, zodat iedereen op tijd een andere route kan nemen.

Veiligheid schipper

Inmiddels is het 1 juni geweest, maar is er nog altijd geen duidelijkheid over wanneer ’t Kleine Veer wél weer gaat varen. Er vindt onderzoek plaats naar het inrichten van het fiets- en voetveertje. ,,Hierbij kun je denken aan de anderhalve meter afstand, hygiënemaatregelen en de veiligheid van de schipper(s). Daarom hebben we vaart nog even uitgesteld. We streven ernaar om dit onderzoek op korte termijn af te ronden’’, meldt persvoorlichter Sam Rademaker van de gemeente Zwolle. Als blijkt dat ’t Kleine Veer weer in de vaart genomen kan worden, dan communiceert de gemeente hierover.

Normaliter zou het bij ’t Kleine Veer gaan om zo’n 60.000 overzettingen per jaar. In 2006 werd de gemeente Zwolle verantwoordelijk voor de exploitatie. Daar is nog geen beeld wat bijvoorbeeld de financiële gevolgen zijn van het zeker 1,5 maand later opstarten van deze vaarverbinding.

Pinnen

Voor wie straks weer de oversteek over de IJssel wil maken met het veer moet er wel rekening mee houden dat muntgeld meenemen niet voldoende is; met ingang van dit seizoen kan er alleen nog met de pin betaald worden voor de overtocht.