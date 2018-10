Onderzoek naar raadselachtig fietsongeval in Zwolle bijna klaar

Ooggetuigen zagen hoe de bestuurder van de auto na de aanrijding doorreed. Toen de auto even later terugkeerde, zat er volgens die ooggetuigen iemand anders achter het stuur. Het zou gaan om een bestuurderswisseling tussen een vader (toen 50) en zijn minderjarige zoon. De vader heeft volgens omstanders de schuld op zich willen nemen.

Verdachte

De politie heeft deze verklaringen onderzocht, maar kan nog niet zeggen wat de uitkomst is. Wel bevestigt woordvoerster Rustidge dat de vader nog altijd verdachte is in deze zaak. Half november is het onderzoek waarschijnlijk afgerond. Het verkeerstechnisch onderzoek heeft lang geduurd. Kort na het ongeval kon de politie zelfs niet zeggen uit welke richting de auto kwam. De moeder van het gezin liet indertijd aan de Stentor weten dat vader en zoon beiden in de auto zaten en dat zij terugkwamen van een tandartsbezoek.