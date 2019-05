Onderzoek naar verplaatsen vakantievluchten van Schiphol naar Lelystad Airport

video Muziekcafé The Livingroom in Zwolle wordt hippe wijnbar

9:18 Terwijl de bierlucht nog in het pand hangt, zijn de nieuwe eigenaren het voormalige café The Livingroom al flink aan het strippen. Ze beginnen er een wijnbar. Pieter Blaauwhof en Hinrich Prins denken er wel over om conservatoriumstudenten een podium te blijven bieden. ,,Maar dan akoestisch. We hebben ook al gesproken met de buurman’’, doelt Pieter Blaauwhof op de bewoner van een naastgelegen appartement die last had van The Livingroom. Het strippen van de zaak is al begonnen en als alles meezit kan de nog naamloze wijnbar eind juni al open.