Onderzoek naar vleermuizen bij Zwolse stadsdijken

In opdracht van het Waterschap Drents Overijsselse Delta is adviesbureau Ecogroen begonnen met een vleermuizenonderzoek. Het is onderdeel van voorbereidende onderzoeken naar de versterking van de Zwolse stadsdijken.

De dijkversterking is nodig om Zwolle te beschermen tegen het water van het Zwolse IJsselkanaal en het Zwartewater. Over twee jaar gaat de dijk op de schop en daarom wordt nu gekeken naar de effecten die dit gaat hebben op de fauna en flora die leeft in het gebied. Daarbij wordt ook gekeken naar de vleermuis, een beschermde diersoort in Nederland. De onderzoeken worden meegenomen in de definitieve beslissing over het ontwerp.

Schemering

Vanochtend werd om zes uur 's ochtends gestart bij Wijkboerderij De Klooienberg. Dit is één van de op voorhand bekende omgevingen waar de vleermuizen in de nacht te vinden zijn. ,,Met apparaten die het geluid kunnen opvangen werd gezocht naar het aantal vleermuizen in de omgeving", zegt Bram Wennekes van het Waterschap Drents Overijsselse Delta. ,,Rond schemering vliegen vleermuizen weer terug naar het nest." De verwachting was dat dit bij de boerderij zou zijn, maar die blijkt voornamelijk gebruikt te worden om eten te vangen. ,,Uiteindelijk vlogen ze terug naar de woonwijk Holtenbroek, waar waarschijnlijk het nest zit", zegt Wennekes.

Positief resultaat

Doordat het buiten het werkgebied valt, is dat geen probleem voor dit project, geeft Wennekes aan. ,,Als ze in de boerderij zouden zitten had het extremere gevolgen. Er zouden negatieve effecten kunnen zijn, maar voor nu heeft het geen effect op de locatie. Gelukkig heeft de vleermuis het nest niet dicht bij de dijk." Het verkennend onderzoek bij de 7,5 kilometer lange dijk is nu nog niet klaar. ,,Dit is één van de locaties. Ze moeten twee keer 's ochtends en 's avonds onderzocht worden. Daar is Ecogroen nog één of twee weken mee bezig."