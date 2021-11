Onderzoek onthult: omstreden Zwolse gynaecoloog Wildschut had zeker 47 nakomelingen

donor-affaire | videoDe Zwolse gynaecoloog Jan Wildschut heeft tenminste 47 kinderen verwekt met zijn eigen sperma. Dat zijn er nog eens twaalf meer dan afgelopen voorjaar bekend was. Dit blijkt uit het externe onderzoek naar de werkwijze van Wildschut in de periode 1980-1994, toen hij in het toenmalige Sophia ziekenhuis werkte.

Tot dusver was bekend dat de oud-gynaecoloog Wildschut 35 kinderen had verwekt met zijn eigen sperma. Gedurende het onderzoek naar zijn werkwijze zijn daar twaalf nakomelingen bijgekomen. Daarnaast zijn ook nog twee kinderen verwekt met sperma dat niet van Wildschut was maar ook niet van de beoogde vader.

Het Zwolse ziekenhuis Isala, waarin het Sophia is opgegaan, sluit niet uit dat er nog meer mensen aan hem worden gelinkt. Wildschut nadert zo de aantallen van fertiliteitsarts Jan Karbaat, die in het geniep bijna zeventig nazaten verwekte bij moeders die dachten dat ze anoniem donorzaad kregen toegediend.

Geen controle

In oktober vorig jaar werd bekend dat ook Wildschut zijn eigen zaad gebruikte bij vrouwen die zwanger wilden worden van een anonieme donor. Afgelopen voorjaar bleek dat hij ook eigen zaad gebruikte bij vruchtbare echtparen die bij hem kwamen voor behandeling van het zaad van de echtgenoot. Uit het onderzoek dat een externe commissie op verzoek van ziekenhuis Isala instelde naar zijn handelen blijkt dat Wildschut volstrekt zijn eigen gang kon gaan. Er was totaal geen controle op zijn werkwijze in het Zwolse fertiliteitscentrum dat toen nog in de kinderschoenen stond.

Quote Het zaad werd ingeleverd bij de balie of bij Wildschut zelf en niet bij het lab Didi Braat, Voorzitter van de onderzoekscommissie en hoogleraar verloskunde en gynaecologie

Destijds werd veel gebruik gemaakt van vers zaad dat anonieme donoren en echtparen ter plekke doneerden. Daarop rustte een enorm taboe. ,,Het zaad werd ingeleverd bij de balie of bij Wildschut zelf en niet bij het lab’’, zegt voorzitter van de onderzoekscommissie en hoogleraar verloskunde en gynaecologie Didi Braat. ,,Dat werd later geïnsemineerd door Wildschut, waarbij de man niet altijd aanwezig was.’’

Wildschut heeft vrij makkelijk de potjes zaad kunnen verwisselen zonder dat de paren er erg in hadden. ,,Er was niemand die hem controleerde.’’ Zo ging hij ook te werk met ingevroren zaad.

Aardig

Waarom Wildschut dit gedaan heeft, dat blijft ook voor de onderzoekscommissie gissen. Mogelijk dat een tekort aan spermadonoren of het opkrikken van de zwangerschapscijfers een rol speelde. Maar daarvoor is geen bewijs gevonden. Braat: ,,We hebben van oud-medewerkers het beeld meegekregen dat hij heel begaan was met zijn patiënten. Zij zeggen ook dat hij ontzettend aardig was, ze vertrouwden hem.’’

Wet- en regelgeving ten aanzien van fertiliteit ontbrak in die beginjaren. ,,Maar er waren wel richtlijnen voor dokters’’, is Braat kritisch. ,,Bijvoorbeeld dat je je niet verder mag mengen in de privésfeer van de patiënt dan noodzakelijk voor een behandeling en dat je de patiënt heel duidelijk moet vertellen wat je bij de patiënt doet. Daar heeft hij zich heel duidelijk niet aan gehouden.’’

Archiefstukken

De externe onderzoekscommissie zou aanvankelijk al deze zomer met de resultaten naar buiten komen, maar had meer tijd nodig om de studie goed en grondig te doen. Documentatie van veertig jaar geleden over zijn patiënten en de behandelingen was maar moeilijk te vinden. Spitwerk bij een archiefcentrum in Eindhoven waar Isala zijn archiefstukken heeft opgeslagen leverde bijna 15.000 dossiers op die her en der in dozen waren opgeslagen.

Commissie kritisch op nazorg Isala De commissie is kritisch op de wijze van onderzoek door Isala, waarbij bijna 15.000 dossiers zijn doorgespit. Dossiers waren er eerst niet en later weer wel. Naast excuses aan betrokkenen, adviseert de commissie Isala opnieuw regionaal en landelijk openbaar te maken dat nog steeds iedere mogelijke betrokkene zich bij het ziekenhuis kan melden voor informatie. Ook adviseert de commissie Isala het financieel mogelijk te maken voor betrokken KIE-vaders (kunstmatige inseminatie met eigen zaad) waarvan de kinderen gelinkt zijn aan Wildschut zich in te schrijven bij een dna-databank, om te kijken of zij mogelijk (meer) nakomelingen hebben. Isala neemt alle aanbevelingen over. Omdat het in eerste instantie alleen leek te gaan om kunstmatige inseminatie met donorzaad (KID) toen de zaak Wildschut aan het licht kwam, liet Isala vragen van betrokkenen die te maken hadden gehad met KIE of IVF buiten beschouwing. Didi Braat: ,,Achteraf is dat niet terecht geweest. Wij zeggen: die mensen moet je nu opnieuw benaderen.’’

