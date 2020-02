Onderzoek: Stentor-lezers hebben ‘coronazorgen’ maar het leven gaat (voorlopig) op dezelfde voet verder

De lezers van de Stentor maken zich zeker zorgen over het coronavirus, maar de dagelijkse bezigheden beïnvloedt het virus nog niet. Relatief weinig mensen zeggen maatregelen te hebben getroffen, voor een eventuele uitbraak in Nederland.

De Stentor geeft momenteel de mogelijkheid om een vragenlijst over het coronavirus in te vullen. Meer dan 2.000 lezers vulden de online Stentor-enquête al in (geen aselecte steekproef).

Zorgen

57 procent van de ondervraagden zegt zich zorgen te maken. 75 procent is door corona extra bezig met zijn of haar hygiëne. Zo vertelt 60 procent door corona de handen vaker te wassen op een dag. Vaker dan vóór de uitbraak.

Z’n gangetje

De dagelijkse bezigheden veranderen echter bij de meesten niet door corona. Dat gaat nog ‘gewoon z’n gangetje’. Maar 6 procent zegt bijvoorbeeld een mondkapje te hebben gekocht. ‘Slechts’ 8 procent zegt geen deurklinken meer aan te raken en enkel 13 procent van de geënquêteerden zegt uit vrees voor quarantaine extra voedsel te hebben ingeslagen.

Een groter deel zegt drukke plaatsen als stations te mijden. Het gaat om 32 procent van de ondervraagden. Voor 45 procent is corona wél de reden om te wachten met het boeken van vakantie.

Goed voorbereid

55 procent denkt dat Nederland goed voorbereid is op een mogelijke uitbraak van het coronavirus. 57 procent denkt ook dat áls het tot een uitbraak komt, Nederland in staat is deze in te dammen.

Angst

De angst voor corona bestaat er bij veel ondervraagden uit dat het virus zich snel verspreidt. ,,We weten niet of we het dan onder controle kunnen krijgen’’, laat een ondervraagde weten. Op de vraag of mensen veranderingen in gedrag zien, bij mensen in hun omgeving, geven de meesten aan van niet. ,,Mensen reageren wél anders indien iemand hoest of kucht’’, schrijft een deelnemer.

Lotto