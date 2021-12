Onderzoek toont aan: ‘Zwollenaren willen meer festivals in de stad’

Welke wens heeft u voor het culturele aanbod in Zwolle? Die vraag stelde de gemeente aan het Zwols Burgerpanel, en het antwoord dat het vaakst terugkwam was de behoefte aan een groter aanbod van festivals. Groot- en kleinschalig, meer en vaker. En het mag allemaal wel wat experimenteler in Zwolle. De algehele tendens is dat het aanbod allemaal behoorlijk voorspelbaar en degelijk is.

Reactie van 18 procent

Het zijn uitkomsten van een enquête die de gemeente in september van dit jaar verstuurde naar 3455 Zwollenaren die vaker deelnemen aan dit soort onderzoeken. De resultaten zijn nu bekend en gebaseerd op de antwoorden van 622 respondenten, 18 procent van de aangeschreven inwoners. De rest liet de vragenlijst onbeantwoord. Desondanks kunnen er ‘betrouwbare uitspraken’ worden gedaan op basis van het onderzoek, stelt de gemeente.

Dance-events

Ondanks de roep om meer festivals, vindt 59 procent van de respondenten dat Zwolle voldoende aanbod kent. Maar afgezet tegen andere soorten van cultureel aanbod - zoals bioscoop, museum of theater - is het aandeel Zwollenaren dat vindt dat er een tekort aan festivals is het grootst (23 procent). Dance-events worden daarnaast ook gemist. Niet zo raar, gezien het feit dat Zwolle al jarenlang worstelt met het vinden van een geschikte locatie daarvoor. Vele (dance-)events vertrokken weer uit de stad vanwege (strengere) geluidsnormen en wisselende locaties.

Volledig scherm Het Koningsnacht Spektakel in Zwolle keert voorlopig niet terug in Zwolle, omdat de stad geen geschikte locatie meer beschikbaar heeft sinds de bouw van de nieuwe WRZV-hallen. © Koningsnacht Spektakel

Tevreden

De Zwollenaren die deelnamen aan de enquête, zijn over het algemeen (zeer) tevreden met het aanbod in de stad. Eén op de vijf zegt vaker dan tien keer per jaar een culturele instelling te bezoeken. De Pathé-bioscoop (samen met het Fraterhuis), Zwolse Theaters en het Bevrijdingsfestival zijn de meest bezochte locaties.

Het is voor het eerst dat de gemeente Zwolle inwoners specifiek vragen voorlegt over het culturele aanbod in de stad. De uitkomst vergelijken met voorgaande jaren is dan ook niet mogelijk, de resultaten gelden als zogeheten nulmeting en vormen - zo stelt het college - ‘input voor een passend cultureel aanbod voor iedere inwoner van Zwolle’. In de begeleidende tekst rond de vragen is benadrukt dat de enquête ging over de situatie vóór corona, aangezien culturele instellingen de laatste twee jaar geregeld de deuren moesten sluiten.

