Onderzoek: vloer rechtbank Zwolle veilig

De betonvloer in de nieuwbouw van Rechtbank Overijssel aan de Schuurmanstraat in Zwolle is veilig. Dat blijkt uit recent onderzoek door ingenieursbureau Arcadis. Vandaag wordt dat meegedeeld aan medewerkers van de rechtbank.

De constructie van het gebouw (opgeleverd in 2013) werd van onder tot boven bekeken nadat in mei dit jaar een parkeergarage in Eindhoven instortte. Die was eveneens gebouwd door het bedrijf NAM. Uit een eerste inventarisatie bleek al dat er geen acuut gevaar was. ,,Maar daarna zijn de bouwtekeningen erbij gepakt en de berekeningen opnieuw doorgenomen,'' zegt Frank Wassenaar van het Rijksvastgoedbedrijf, de eigenaar van het rechtbankgebouw. Ook uit dat extra onderzoek komt naar voren dat de vloer in Zwolle veilig is.

Constructiefout

Nadat bleek dat er een constructiefout was in de parkeergarage in Eindhoven, liet het Rijksvastgoedbedrijf direct drie gebouwen inspecteren: de ministeries van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken in Den Haag én de rechtbank in Zwolle. Wassenaar: ,,We hebben gekeken naar jonge overheidsgebouwen waar indertijd ook met gladde betonvloeren is gewerkt. Al gauw bleek dat er in Eindhoven andere omstandigheden speelden.''