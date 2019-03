Onderzoek Windesheim: piepjong kind langer alleen op smartphone of tablet

Piepjonge kinderen zitten steeds vaker alleen op tablets en smartphones. Dat blijkt uit onderzoek van Windesheim, in opdracht van Iene Miene Media. Ouders laten hun kroost op die apparaten leren, maar zetten ze ook in als afleiding, zoethouder of beloning.

Jonge kinderen (tot en met 6 jaar) zitten gemiddeld 106 minuten per dag achter de tablet, tv of smartphone. In 2012 lag dat aantal minuten beduidend lager op 90 minuten. Bovendien blijkt uit het Zwolse onderzoek dat 30 tot 50 procent van de jongelingen zelfstandig bezig is op die apparaten. Ze doen spelletjes, openen apps of kijken video’s.

De apparaten worden gebruikt als leermiddel, maar ook om kinderen even zoet te houden, bijvoorbeeld als de ouders aan het koken zijn. Ook zetten ouders het ‘even een uurtje gamen of filmpjes kijken’ in als beloning: eerst het bord leeg eten, daarna mag je op de iPad.

Ontwikkeling

Peter Nikken is hoogleraar Mediaopvoeding en lector Jeugd en media bij hogeschool Windesheim. Hij verklaart: ,,Het is in de moderne drukke tijd begrijpelijk dat ouders hun kinderen al op jonge leeftijd met makkelijk te gebruiken smartphones of tablets zoethouden, maar we weten ook uit onderzoek dat veel direct contact met de (groot)ouders en het ontdekken van de echte driedimensionale wereld heel belangrijk zijn voor de ontwikkeling. Het is daarom van belang om ouders te informeren over goed mediagebruik in huis. Gebruik media vooral samen en niet als surrogaat in de opvoeding. Veel media gebruiken op jonge leeftijd verhoogt de kans op veel gebruik op oudere leeftijd, en kan een minder goede ontwikkeling tot gevolg hebben.”