Onderzoek Windesheim Zwolle bewijst: zwemvaardigheid holt achteruit bij onvoldoende oefening

Zorgelijk

Hoofdonderzoeker Mandy van der Weijden van het Zwemanalyselab Calo Windesheim vindt de resultaten zorgelijk. ,,Duidelijk is dat het hebben van een zwemdiploma geen garantie is dat een kind zich overal even vertrouwd voelt in het water. Vergelijk het maar met te tennis: een goede gravelspeler hoeft niet ook een goede kunstgrasspeler te zijn.” Volgens Van der Weijden doen ouders er goed aan regelmatig met hun kinderen bewust te oefenen op de verschillende zwemslagen.

Om meer inzicht te krijgen of het onderzoeksresultaat ook overeenkomt met het landelijke beeld, wordt het onderzoek voortgezet binnen een grotere groep die representatief is voor de Nederlandse jeugd. Het Zwemanalyselab zoekt hiervoor de samenwerking met de Nationale Raad Zwemveiligheid.

Aan de zwemtest deden 39 jongens en 55 meisjes uit zuid- en midden-Nederland met een gemiddelde leeftijd van 7,2 jaar mee. Zij hebben hun eigen zwemcompetentie ingeschat en hun ouders hebben vragen over zwemparticipatie en zwemcompetentie van hun kinderen beantwoord. Ouders blijken de zwemcompetentie van hun kinderen hoger in te schatten dan de kinderen zelf, vooral bij het zwemmen in meren, sloten en plassen. Bij zwemmen in zee is dit andersom.