Onderzoek: wordt Zwols Dominicanenklooster straks bewoond?

Er zijn een paar slagen nodig om het klooster toekomstbestendig te maken, zoals dat heet. De Orde der Dominicanen, de Stichting Dominicanenklooster en Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) hebben daarvoor een plan opgesteld. Deze week is de overeenkomst getekend. Zij laten het rijkmonument aan de Assendorperstraat in fases ‘renoveren, transformeren en verduurzamen’.

Directeur Peter Pot meldt: ,,Bij verduurzaming kan gedacht worden aan passende zonnepanelen op de daken. Wellicht dakpancellen. Maar ook aan dakisolatie, isolatie van de beglazing, bijvoorbeeld door speciaal monumentenglas. En isolatie van vloeren en gevels. Daarnaast kijken we naar een alternatieve manier van verwarmen. Dus in plaats van de huidige twee ketels op gas en olie.’’

Kloostertuin

Het opvallende, neogotische complex bestaat niet alleen uit een kruiskerk en een klooster, maar heeft ook een binnentuin en een omliggende kloostertuin. Om het geheel levensvatbaar te houden, komt er hulp van HMO. Die werkt in opdracht van de provincie Overijssel. HMO heeft eerst een ‘verkenning’ gedaan. BiermanHenket Architecten voerde daarin een ‘transformatiestudie’ uit. Met andere woorden: hoe kan je ruimtes opnieuw gebruiken. Die studie biedt genoeg houvast om de komende jaren te gaan renoveren en verduurzamen. Daarvoor komt eerst nog een uitgebreid masterplan op tafel. Dat is de volgende stap. Het plan moet voor de zomer klaar zijn, is het idee. In tussentijd is al subsidie ontvangen voor het opwekken van zonne-energie bij het klooster.