Onderzoek Zwolse boekingssite: ‘Reiziger stelt boeken van een vakantie massaal uit’

Omwonenden Milliger­plas zijn overlast van scooterrij­ders zat

19:00 Enkele bewoners die nabij de Milligerplas in Stadshagen wonen, gaan in gesprek met groepen scooteraars die daar voor de nodige overlast zorgen. Dit is een van uitkomsten van een bewonersbijeenkomst over de toekomst van de populaire recreatieplas.