Onderzoeker Windesheim: ouders voelen zich schuldig over tablet als zoethoudertje

Nikken vroeg ouders wat zij vinden over de inzet van media (smartphone, tablet, televisie). Slechts één op de tien zegt het goed te keuren om die in te zetten als zoethouder om zelf even op adem te komen. Een op de vijf vindt het oké om dergelijke media te gebruiken als straf of beloning en één op de drie zegt het goed te keuren dat dergelijke media worden ingezet als ‘oppas’ wanneer hun kind even alleen is of wanneer ze het zelf niet kunnen bezighouden.

Onzeker

Toch hoeft de inzet van beeldschermpjes niet slecht te zijn, volgens de lector Jeugd en Media. ,,Ouders zijn bovendien ook maar mensen, hé? Ik begrijp dat zij dergelijke media in de praktijk vaker inzetten dan dat zij willen. De vraag gaat daarbij wel verder dan: hoeveel uur mag een kind naar een beeldscherm kijken? Het is belangrijk om goed na te denken over hoe je media inzet. Een filmpje is leuk, maar er zijn ook educatieve apps. Met name bij jonge kinderen is het belangrijk dat ouders in de buurt blijven. Dat is fijner dan dat ze zich verloren voelen met een koud medium in handen.’’