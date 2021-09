Onderzoekers: gebedsoproep moskee harder dan regulier geluid woonwijk Zwolle (burgemeester wil in gesprek)

Ja, de islamitische gebedsoproep die met behulp van vier luidsprekers vanaf de moskee Masdjied-E-Awliya de stad in wordt gestuurd, is goed te horen aan de rand van de Aa-landen. Het is een voor de buurt weinig verrassende conclusie van het geluidsonderzoek dat gedaan is door adviesbureau DGMR. Dat zette in augustus 3,5 week een meetinstallatie in een tuin van een woning aan de rand van de wijk, op 450 meter afstand van de moskee.