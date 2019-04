Onderzoekers zoeken ouders van jongeren die zelfmoord pleegden

Er komt een onderzoek naar de achtergronden van de vele zelfdodingen in 2017 onder jongeren tot twintig jaar. In dat jaar vond bijna een verdubbeling van het aantal suïcides plaats en pleegden 81 jongeren zelfmoord, 33 meer dan in 2016. Het onderzoek is een initiatief van stichting 113 Zelfmoordpreventie.

Het aantal jongeren dat in 2017 zelfmoord pleegde is in Gelderland met dertien, relatief hoog. Alleen in Noord-Brabant overleden nog meer jongeren door zelfdoding: een kwart van alle suïcides. In Flevoland en Overijssel vonden per provincie minstens vier zelfdodingen plaats.

Zelfdoding is al langer de grootste doodsoorzaak onder mensen van 10 tot 29 jaar. Het ministerie van VWS is geschokt over de stijging en heeft de opdracht gegeven met spoed onderzoek te doen. Onder leiding van prof. dr. Arne Popma van het Amsterdam UMC is 113 Zelfmoordpreventie nu gestart met een onderzoek. Woordvoerder Stefanie Michelis: ,,Om meer te weten te komen over de achtergronden van het overlijden van hun kinderen is de werkgroep op zoek naar de ouders van de 81 jongeren. Inmiddels is dertien paar ouders gevonden.’’

Maand juli

In 2017 overleden vijftig jongens en 31 meisjes tot twintig jaar door zelfdoding. Het gaat vooral om tieners ouder dan 15 jaar. Drie op de tien jongeren had een migratieachtergrond. Zijzelf of hun ouders zijn niet in Nederland geboren. Het hoogste aantal zelfdodingen vond plaats in de maanden juli en oktober met elk 10 overlijdens. Gemiddeld overleden elke maand zeven jongeren. In de week van 3 tot en met 9 juli lag het aantal het hoogst.

Stefanie Michelis; ,,Door middel van interviews met ouders of eventueel andere nabestaanden, zorgverleners en docenten willen onze onderzoekers achterhalen wat de achtergronden van het overlijden zijn geweest. Daarna doen zij aanbevelingen aan het ministerie, om zo jongeren met zelfmoordgedachten in de toekomst beter te kunnen helpen.’’

Netflix

Deskundigen zoeken ook in een heel andere hoek: bij de razendpopulaire Netflixserie ‘13 reasons why’, waarin een tiener zelfmoord pleegt. De in maart 2017 gelanceerde serie gaf volgens critici een te romantisch beeld van suïcide en kan leiden tot kopieergedrag. ,,Jonge kinderen die te kampen krijgen met hun eerste verdriet kunnen in deze serie de hint oppikken: zelfmoord is een oplossing voor problemen,” zei oprichter en psychiater Jan Mokkenstorm van 113 Zelfmoordpreventielijn al eerder in de Stentor.

Het is volgens hem te simpel om Netflix de schuld te geven van de stijging. ,,Maar het kan er aan bijgedragen hebben. Dat moeten we goed uitzoeken, óók in buurlanden waar deze serie veel wordt gekeken.” De hulplijn onderzoekt ook of er nieuwe dodelijke middelen op de markt zijn, die de stijging kan verklaren.

Ouders die willen meewerken kunnen contact opnemen via onderzoek@113.nl of telefoonnummer 020-2408881.