Onderzoeksburo: Prestaties RTV ZOo onder de maat

RTV Zwolle FM voldoet niet aan het eigen beleidsplan waarmee de lokale omroep in 2015, toen nog RTV ZOo genaamd, haar licentie bemachtigde. Dat concludeert het college van B en W uit de externe evaluatie die Right Marktonderzoek en Advies uit Zwolle in opdracht van de gemeente uitvoerde. De Stentor had exclusief inzage in het rapport dat donderdag naar de gemeenteraadsleden wordt verstuurd.

‘Het externe evaluatierapport geeft inzicht in de huidige situatie van RTV Zwolle FM. Hieruit valt te concluderen dat RTV Zwolle FM niet voldoet aan het, ten tijde van de licentieaanvraag ingediende, beleidsplan', schrijft het onderzoeksbureau. ‘De doelstellingen zijn ruim omschreven. Het is echter bij ambitieuze plannen gebleven’.

‘Het ontbreken van continuïteit en stabiliteit, het gemis van ervaren radio- en tv makers, nieuwe plannen die er wel zijn maar nog niet geconcretiseerd zijn in beleidsplannen en de erfenis van een organisatie die draait op vrijwilligers waarvan een groot deel met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit maakt het snel doorvoeren van veranderingen tot iets lastigs’, tekent bureau Right op in haar rapport. Het college stelt aan de hand daarvan dat ‘de conclusie kan getrokken worden dat het nog even zal duren voordat de nieuwe organisatie haar ambities gaat halen’.

Reactie wethouder Jan Brink

,,Let wel”, licht wethouder Jan Brink toe. ,,Het gaat ons hier niet om de inhoud van de programmering of de journalistieke inhoud. Maar om de organisatie die niet solide genoeg is, blijkt uit dit rapport.”

Simpelweg de stekker eruit trekken door de subsidiekraan dicht te draaien, is niet mogelijk, zegt Brink. ,,Ze hebben die licentie gekregen en daarmee recht op financiële ondersteuning door ons”, aldus de verantwoordelijk wethouder. ,,Dat ze niet voldoen aan het ingediende beleidsplan is voor het Commissariaat van de Media nog geen reden om de licentie in te trekken.”

Eis Mediawet

Maar de belangrijkste eis uit de Mediawet is om als publieke omroeporganisatie te beschikken over een Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO). ,,Een club mensen die samen het mediabeleid vaststellen en controleren of de programma’s aan de normen voldoen. En die heeft RTV Zwolle FM niet.”

B en W schrijft dan ook in een voorstel aan de raad om kennis te nemen van de uitkomsten van de evaluatie en het Commissariaat van de Media te vragen of de licentiehouder nog wel aan de eisen van de mediawet voldoet. ,,Onze bijdrage, de subsidie dus, hangt vast aan die licentie”, waarschuwt Brink.

Het bestuur van RTV Zwolle FM is over de uitkomsten ingelicht en op de hoogte van het verzoek van de gemeente aan het Commissariaat van de Media, aldus Brink.

Reactie RTV Zwolle FM

Bestuursvoorzitter van de lokale omroep Gert-Jan Weierink: ,,Wij herkennen een heleboel dingen in het rapport. Als je 'erin' zit, zie je niet altijd je eigen tekortkomingen, vandaar dat we het positief vinden dat er een externe partij naar heeft gekeken. Inmiddels zijn er wat opmerkingen uit het rapport alweer achterhaald: er is weer nieuwe aanwas in redactieleden en technici, samenwerkingen met externe partijen zijn weer aangehaald. We gaan binnenkort met RTV Oost om de tafel bijvoorbeeld."