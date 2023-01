Ongeluk en kapotte truck zorgen voor chaos op A28 bij Zwolle in avondspits

Nieuwe huisartsen­prak­tijk in Zwolle binnen twee maanden: ‘Mensen konden zich nergens inschrij­ven’

Zwolle krijgt nog dit kwartaal een nieuwe huisartsenpraktijk. Die praktijk begint zonder patiënten, zodat in de stad de druk van de ketel gaat. Door onrust bij huisartsenpraktijk deBolleBieste is er zorg over 4600 patiënten. Vorig jaar zomer viel een andere praktijk in Zwolle om en kwamen 2400 mensen op straat te staan.

23 januari