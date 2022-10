Ongeluk en wegwerk zorgen voor drukke ochtendspits op A28

met poll Politici Zwolle willen beperking gebedsop­roep moskee, burgemees­ter: ‘Dat kunnen we niet opleggen’

De rol van de gemeente Zwolle in het conflict over de versterkte gebedsoproep van de moskee Masdjied-E-Awliya is voorlopig uitgespeeld. Burgemeester Peter Snijders heeft lokale politici vanavond laten weten dat als ze het inperken van de azan écht willen, ze zich tot de Tweede Kamer moeten wenden. ,,Wij kunnen het niet opleggen, we raken aan grondrechten.’’

