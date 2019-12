Ongeluk met twee auto's op A28 bij Zwolle: twee rijstroken dicht en file van een uur

PEC Zwolle United moest zich heel lang bewijzen als maatschap­pe­lij­ke tak van de voetbal­club

8 december PEC Zwolle-aanvoerder Bram van Polen die een potje balt met autistische kinderen, of senioren die in een blauw-wit shirt helemaal opleven tijdens een training OldStars walking football. PEC Zwolle United bestaat tien jaar en heeft in die tijd de voetbalclub en de regio dichter bij elkaar gebracht. Het vrouwenvoetbal werd onder de vleugels van United ontwikkeld en is nu klaar om weer ‘terug te gaan’ naar de betaaldvoetbalclub.