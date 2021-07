Ongeluk op A28 bij Zwolle: twee rijstroken inmiddels weer open

Goedkeu­ring voor honderden huizen op plek IJsselcen­tra­le in Zwolle, maar zorg over gevolgen voor beschermde natuur blijft

7 juli Voor er in de toekomst honderden huizen gebouwd kunnen worden op de plek van de vroegere IJsselcentrale in Zwolle, moet op papier worden gezet hoe de natuur in de omgeving beschermd en versterkt wordt. Deze eis legde een raadsmeerderheid de wethouder gisteravond op. ,,Mosterd na de maaltijd.’’