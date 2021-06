Ongeluk op A28: rijstrook tussen ‘t Harde en Zwolle dicht, kilometerslange file en vertraging

Opnieuw raak in Park de Wezenlan­den in Zwolle: grote knokpartij midden in de nacht, extra verlich­ting moet politie helpen

21 juni Een steekpartij op donderdag en een flinke vechtpartij in de nacht van vrijdag op zaterdag. Het is de laatste tijd ’s nachts onrustig in Park de Wezenlanden in Zwolle. En bij het ochtendgloren is het er een zootje. Een oplossing wordt gezocht met tijdelijke, felle verlichting in het park.