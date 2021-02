Ongeluk op A50 voor Zwolle: weg tussen Heerde en knooppunt Hattemerbroek weer open

Check jouw gemeente KAART | Aantal coronabe­smet­tin­gen in Oost-Nederland daalt, goed nieuws voor Urk, Zutphen en Voorst

13 februari Het aantal coronabesmettingen in Oost-Nederland is afgenomen ten opzichte van gisteren. Dit sluit aan bij het landelijke beeld van vandaag waarin ook een daling te zien is. In drie gemeenten in deze regio kwamen er zelfs helemaal geen nieuwe gevallen bij.