Ongeluk op Hessenweg bij Zwolle zorgt voor lange files

Geen konijn meer in een hok of vogel in een kooitje: ‘Gaan we oma straks haar kanarie­piet­je afpakken?’

2 juni Een konijn of parkiet als huisdier is straks misschien niet meer mogelijk. Drie dierenliefhebbers spreken zich uit over de gevolgen van de omstreden nieuwe dierenwet. ,,Hoezo lijden? Mijn kanarie zingt in een kooitje het hoogste lied.”