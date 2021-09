Ongelukken op A28: 17 kilometer nagenoeg opgelost, rijstrook bij Zwolle weer open

Deze topless vrouw was te heftig voor Zwolle en lag 40 jaar op zolder: nu heeft ze een nieuw thuis

8 september ‘Wat? Dit kán toch niet! Schande!’ De reacties op de topless schoonheid die op een luchtbedje in de Zwolse gracht dreef waren zó heftig, dat het kunstwerk al na twee weken tot de brandstapel was veroordeeld. Maar na veertig jaar op een zolder te hebben gelegen is de mooie meid in tanga weer te zien: in de nieuwe kunstroute rond Lonneker.