Ongelukken tijdens ochtendspits veroorzaken files op A28

video Complimenten voor eerste editie Peppercup met Zwolse karateka's

6:34 Karate in Zwolle? Dat mag in de krant. Want hoewel de provinciehoofdstad met Mossel-Boot een bijzonder succesvolle club heeft, vinden de belangrijke toernooien eigenlijk altijd in andere steden plaats. Tót zondag. Toen was het Theater van de Sport namelijk het decor van De Open Peppercup. De eerste editie. En dat smaakt naar meer.