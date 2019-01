Ongeval met vrachtwagen hindert verkeer op A28 bij Zwolle

Van dominee Gremdaat, SmulWeb tot Joe Bonamassa: Zwols bedrijf TradeCast biedt iedereen tv-kanaal

7:00 Cabaretier Paul Haenen is al om. Artsen zonder Grenzen ook. En de makers van SmulWeb. Allemaal afnemers van het online videoplatform dat is ontwikkeld door het Zwolse bedrijf TradeCast. Volgende stap: Amerika. ,,Het is nu of nooit.’’