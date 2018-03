Ongewild zorgdrama komt voor oppositie in Zwolle op perfect moment

Video Kookbeleid: tagliatelle al funghi met Gerdien Rots

8:58 Met 'haar' ChristenUnie was ze de grote winnaar bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in Zwolle en bemachtigde maar liefst 8 zetels. Over de redenen van dien winst, haar liefde voor Italië en zichzelf praat lijsttrekker Gerdien Rots tijdens Kookbeleid. Op het menu: tagliatelle al funghi met salade.