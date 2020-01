Ongezien een granaat plaatsen? Dat lukt niet in de Zwolse binnenstad

ReconstructieHij was goed vermomd, de man die in de nacht van maandag op dinsdag een granaat aan de deur van café Bruut in Zwolle hing. Maar toch kon hij zich niet in de Zwolse binnenstad begeven zonder in elk geval íets van zichzelf prijs te geven. De politie deelde dinsdagavond een eerste foto, maar heeft de beschikking over veel meer beeldmateriaal.