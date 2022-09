‘Ongeziene’ verhalen van de LHBTQIA+ gemeenschap te zien op het Rode Torenplein in Zwolle

Feestweek in Berkum is meer dan alleen de populaire Berkumloop: ‘Moeten dit jaar misschien ‘nee’ verkopen’

Met 1500 hardlopers die door de wijk draven is dinsdagavond de Oranjeweek van Berkum begonnen. Maar de feestweek is meer dan alleen de befaamde Berkumloop, bepleit Gerben Zweers (50). De vrijwilliger van Wijkvereniging Berkum over collecteren, draagvlak en de bingo.

6 september