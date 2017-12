‘Onkosten Nieuwjaarsduik Wierden verhalen op afgehaakte RTV Oost’

Mailtje

Waanders: „In januari 2016 kreeg ik een mailtje van RTV Oost met de letterlijke tekst: ‘Door middel van dit bericht + foto maken we volgende week woensdag bekend dat RTV Oost Nieuwjaarsduik ook de komende jaren in Wierden blijft. Dit schept duidelijkheid naar onze organisaties maar ook naar organisaties van nieuwjaarsduiken, die ons ook graag zouden ontvangen.’.” In maart van dit jaar kwam er een ander mailtje, waarin stond dat de samenwerking werd beëindigd omdat RTV Oost de verslaggeving op een andere locatie zou doen.

Niet in beeld

Waanders vindt het geen manier van doen van RTV Oost. „Het is gewoon niet fair. Al had Roel Zweers (projectleider RTV Oost - red.) ruim van tevoren maar iets gezegd, dan hadden we er eerder vrede mee kunnen hebben. Zelfs bij de nieuwjaarsduik van dit jaar werd er met geen woord gerept over stoppen met de uitzending in Wierden. En dan ineens dat mailtje in maart met de mededeling dat Wierden niet meer in beeld was - letterlijk en figuurlijk - voor de duik van 2018”, zegt Waanders, die door het wegblijven van RTV Oost een afname van het aantal deelnemers vreest en in het verlengde daarvan ook het afhaken van sponsors.