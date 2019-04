Onkruid en molshopen zijn cadeautjes voor de ware tuinavonturier

Zwolse zorgboer gunt internatio­na­le collega's kijkje in de keuken

12:57 Voor ons heel gewoon, voor boeren uit Canada en Nieuw-Zeeland best bijzonder: een agrarisch bedrijf combineren met zorg. Om die reden krijgt boerderij De Huppe aan de Kleine Veerweg in Zwolle zaterdag 13 april een internationale delegatie over de vloer.