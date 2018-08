Online boef rukt op in Nederland: zelfs zware middelen bij Marktplaats-fraude

De politie moet voor het oplossen van eenvoudige oplichtingszaken via internet steeds geavanceerder te werk gaan. De gewone huis-tuin-en-keuken boef slaagt er steeds beter in om online zijn identiteit af te schermen.

Die ervaring hebben de digitale specialisten van de politie Oost-Nederland. Tot voor een paar jaar was het versleutelen van gegevens slechts voorbehouden aan ‘nerds’ of hoog opgeleide criminelen. Inmiddels kent de 'gewone' crimineel dezelfde trucjes om op internet buiten schot te blijven.

,,We hebben nu vaak hetzelfde probleem als vroeger bij het oplossen van een zware kinderpornozaak'', zegt digitaal specialist Robert Weedage. ,,Het gebruik van een tor-netwerk om het IP-adres van de computer te verhullen of het aanmaken van valse emailadressen zagen we voorheen alleen in zware zaken. Al die technieken zijn nu voor iedereen beschikbaar. Je ziet ze bij wijze van spreken al in elke frauduleuze Marktplaats-advertentie voorbij komen. Het oplossen van relatief eenvoudige oplichtingszaken wordt daardoor lastiger.''

Een nep-Facebook of een fake Instagram account is snel aangemaakt, zegt Weedage. ,,Om de werkelijke identiteit te achterhalen hebben we de hulp van het bedrijf nodig. Dus moeten we Amerika, lees Facebook, Twitter en Instagram, om hulp vragen wie er achter de valse aliassen zit. Dergelijke rechtshulpverzoeken vergen veel tijd. Vaak zoeken we het daarom in verstoren van het delict. We zorgen ervoor dat bijvoorbeeld het account van Marktplaats wordt verwijderd, zodat er geen nieuwe slachtoffers worden gemaakt. Al heb je dan geen concrete verdachte, de oplichting stopt in elk geval.’’

Wanprestatie

Volledig scherm © ANP XTRA Marjoleine ten Velde, officier cybercriminaliteit van het Openbaar Ministerie Oost-Nederland, bevestigt de conclusies van de digitale politie-experts. Het aanpakken van malafide verkopers op internet wordt straks wel eenvoudiger, zegt zij. ,,De wet Computercriminaliteit is aangescherpt. Online handelsfraude was juridisch altijd lastig te bewijzen. Nu wordt daar in de wet 'moedwillige wanprestatie' aan toegevoegd. Vanaf volgend jaar ben je ook strafbaar als je het oogmerk hebt om de bestelde goederen helemaal niet te leveren.''



In een samenleving die in een razend tempo digitaliseert kan je eigenlijk niet meer van cybercrime spreken, vindt officier Ten Velde. Digitale criminaliteit vindt zij betere benaming. ,,Digitale middelen worden tegenwoordig volop ingezet om mensen digitaal te raken en plat te leggen. Dat is effectvol omdat we állemaal digitaal werken. Criminaliteit stopt nooit. Het gebeurt nu steeds meer virtueel.''

De koelkast helpt

Het vergaren van digitaal bewijs speelt vaker een cruciale rol bij het oplossen van ernstige misdrijven. De gedigitaliseerde samenleving biedt rechercheteams veel meer mogelijkheden om vast te stellen of een verdachte op de plaats van de misdaad is geweest.

Quote Bij het uitlezen van een bewegings­sen­sor weet je wanneer een lamp voor het laatst is aangegaan. Dan weet je nog niet wie door de kamer liep, maar wél het tijdstip Robert Weedage Niet alleen telefoons en computers worden onderzocht. Auto’s, 'slimme' koelkasten, sensoren van lampen en energiemeters worden tegenwoordig eveneens 'uitgelezen'. Ook het feit dat steeds meer apparaten, bijvoorbeeld televisies, met internet zijn verbonden levert de politie informatie op.



,,In veel zaken hebben we door het onderzoek van digitale gegevensdragers cruciaal bewijs kunnen leveren’’, zegt Robert Weedage, digitaal expert bij de politie Oost-Nederland. ,,Bij het uitlezen van een bewegingssensor weet je wanneer een lamp in een woning voor het laatst is aangegaan. Dan weet je nog niet wie door de kamer liep, maar wél het tijdstip. Dat kan erg interessant zijn bij het uitkijken van camerabeelden.''



,,Door al die digitale middelen hebben we meer mogelijkheden gekregen'', beaamt Marjoleine ten Velde, officier cybercriminaliteit van het parket Oost Nederland. ,,Een onderzoeksteam krijgt veel meer en verschillende digitale data binnen dan vroeger. Die informatie moet je goed kunnen analyseren en aan de verdachte kunnen koppelen, zodat we in de rechtszaal wettig en overtuigend bewijs kunnen leveren.’’

QR-code

Het kabinet besloot voor de zomer de politie met 60 extra digitale rechercheurs te versterken. Ruim tien daarvan komen terecht bij de Eenheid Oost, dat de provincies Gelderland en Overijssel als werkgebied heeft. De afdeling digitale opsporing van de politie Oost-Nederland, telt nu ongeveer zestig digitale experts, verdeeld over de vier locaties Apeldoorn, Elst, Enschede en Zwolle.

De nieuwe digitale experts komen als geroepen. ,,Ons werkveld wordt door al die extra technologie steeds breder en groter dan tien jaar geleden. Vroeger had je vinger- en voetafdrukken, daarna kwamen DNA-sporen als haren en spuug en op basis van gsm-masten de positie van de telefoon. Nu kunnen ook gegevens van de auto, de koelkast , slimme meters of automatische lampen de verdachte op een plaats delict brengen'', aldus Weedage.



Tegenwoordig, direct bij de start van een onderzoek, adviseren de digitale experts welke gegevensdragers belangrijke informatie kunnen verschaffen. En wat rechercheurs bij doorzoekingen van woningen of bedrijven beslist moeten meenemen. ,,Doorgaans ging het om computers, telefoons en usb-sticks. Zien agenten nu een A4-tje met een QR-code? In beslag nemen. Vaak is het de code tot de bitcoins'', zegt cyberofficier Marjoleine ten Velde.

Volledig scherm Foto ter illustratie © Irene Wouters

Dalende misdaad?

De politie meldt een sterke dalende misdaadcijfers van woninginbraken en straatroven. Waar zijn de traditionele inbrekers en straatrovers gebleven? Zitten criminelen tegenwoordig op internet?

Of de criminaliteit verschuift valt nog niet te zeggen, stelt Emma Ratia, die als analist van de politie Oost-Nederland trends in de criminaliteit onderzoekt en in kaart brengt. Bij de overgang van de digitale naar de fysieke wereld ziet ze soms bekende criminele namen en netwerken opduiken. Figuren die ze eerder ook wel tegen kwam als overvallers.

,,Drugsgeld dat via bitcoins wordt witgewassen, krijg je contant in handen. Daar zijn handlangers voor nodig. Net als bij de fraude met postpakketten. Ook die pakketjes moeten toch ergens worden afgeleverd. Dan zie ik vaak katvangers, mensen die voor wat geld aan criminelen hand- en spandiensten verlenen.

,,Ik zie soms criminele organisaties die hun werkzaamheden uitbreiden. Behalve met drugs houden ze zich ook bezig met het hacken van webshops. Er zijn aanwijzingen om te denken dat er wel wat aan de hand is en dat criminelen naar nieuwe manieren zoeken om geld te verdienen.''

Weedage: ,,Misschien is het logisch dat het verschuift. Waarom voor een paar honderd euro en met veel risico een winkel overvallen, terwijl je op je zolderkamer met het versturen van een paar mailtjes het veelvoudige kan verdienen?''

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Drugsgeld wordt via Bitcoins witgewassen © REUTERS

Digitale criminaliteit

In een samenleving die in een razend tempo digitaliseert kan je eigenlijk niet meer van cybercrime spreken, vindt Ten Velde. Digitale criminaliteit vindt zij een betere benaming. ,,Digitale middelen worden tegenwoordig volop ingezet om mensen digitaal te raken en plat te leggen. Dat is effectvol omdat we állemaal digitaal werken. Criminaliteit stopt nooit. Het gebeurt nu steeds meer virtueel.

,,Ons Wetboek van Strafrecht telt slechts twaalf artikelen die echt cyber zijn: bijvoorbeeld hacken en computervredebreuk. In enge zin betekent cybercrime dat je een digitale machine gebruikt om in een andere digitale machine of wereld iets te doen wat niet mag. Er is een groter segment zaken die digitale criminaliteit zijn. Een slachtoffer voelt zich niet slachtoffer van cyber, maar van huiselijk geweld, oplichting, fraude, witwassen, afpersing, gijzeling, stalken, drugs- en wapenhandel. Dat zijn de delicten die je op de dagvaarding terugziet.’’