Online brainstorm over 1,5 meter afstand in binnenstad Zwolle: ‘Een kwestie van vertrouwen’

Beter slapen of fit worden tijdens coronacri­sis? Dimence helpt mensen mentaal gezond te blijven

8:58 Meer dan ooit kan iedereen wel wat tips gebruiken op het gebied van mentale gezondheid. De coronacrisis hakt er bij veel mensen flink in. En daar wil zorginstantie Dimence Groep bij helpen. Wil je tips om fit te blijven of beter te slapen? Of voel je je eenzaam? Dan kan je vanaf vandaag terecht bij de online zelfhulpmodules van de zorggroep.